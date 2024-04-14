Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Kabine'de alınacak kararlarda

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Yerel seçimler ardından yaşanan yoğun mesai nedeniyle Kabine toplantılarına bir süre ara verildi. Kabine toplantısı için yeni bir tarih verilmedii ancak toplantıların nisan ayının dördüncü haftasında devam etmesi bekleniyor.