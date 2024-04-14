Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Kabine'de alınacak kararlarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da araştırılıyor.
KABİNE TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Yerel seçimler ardından yaşanan yoğun mesai nedeniyle Kabine toplantılarına bir süre ara verildi. Kabine toplantısı için yeni bir tarih verilmedii ancak toplantıların nisan ayının dördüncü haftasında devam etmesi bekleniyor.
MECLİS'TE MESAİ TARİHİ BELLİ OLDU
TBMM Genel Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla verdiği aranın ardından haftalık çalışmasına 16 Nisan Salı günü başlayacak.
31 Mart’taki yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara veren Genel Kurul, 16 Nisan Salı günü tekrar toplanacak.
TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasında enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.
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