Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da araştırılıyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Yerel seçimler ardından yaşanan yoğun mesai nedeniyle Kabine toplantılarına bir süre ara verildi. Yeni Kabine toplantısı için ise tarih belli oldu.
Buna göre; Kabine toplantısı 16 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantının saat 15.00 civarında başlaması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısının yarın yapılması planlanıyor.
İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alacak.
MECLİS'TE MESAİ TARİHİ BELLİ OLDU
TBMM Genel Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla verdiği aranın ardından haftalık çalışmasına 16 Nisan Salı günü başlayacak.
31 Mart’taki yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara veren Genel Kurul, 16 Nisan Salı günü tekrar toplanacak.
TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasında enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.
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