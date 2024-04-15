Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Yerel seçimler ardından yaşanan yoğun mesai nedeniyle Kabine toplantılarına bir süre ara verildi. Yeni Kabine toplantısı için ise tarih belli oldu.

Buna göre; Kabine toplantısı 16 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantının saat 15.00 civarında başlaması bekleniyor.