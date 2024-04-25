Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Bakanlar Kurulu toplantısında son durum

Atama bekleyen öğretmenlerin yanı sıra pek çok kişi de Kabine Toplantısı tarihine odaklandı. İç ve dış politika ile ekonomiye dair kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte, Bakanlar Kurulu toplantısında son durum...



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Son Kabine Toplantısı 16 Nisan'da yapılmıştı.



Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının, gelecek hafta 30 Nisan tarihinde yapılabileceği bekleniyor.



Bu kapsamda net bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.



ÖĞRETMEN ATAMASI KABİNE'DE GÜNDEME GELECEK



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.