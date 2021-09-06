Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.



Toplantıda, günlük vaka sayılarının yanı sıra aşılamadaki son durum değerlendirilecek ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durum hakkında bir sunum yapması da bekleniyor.



Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de kabine toplantısında ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. Göç tehdidine karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Toplantının gündemindeki bir diğer başlık da terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

