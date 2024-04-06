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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte en son bilgiler

Son olarak 4 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı da toplantı öncesi merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler olacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte en son bilgiler

Cumhurbaşkanı liderliğinde Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.

Ramazan Bayramı tatili olduğu için 8 Nisan Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın yapılması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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