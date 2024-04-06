Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte en son bilgiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.



Ramazan Bayramı tatili olduğu için 8 Nisan Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın yapılması beklenmiyor.



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

