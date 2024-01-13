Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Ek zam bekleyen emeklinin gözü Kabine'de

CEVDET YILMAZ'DAN EK ZAM AÇIKLAMASI



Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; "Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor elbette, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine'de tartışacaktır önümüzdeki günlerde, Kabine'de bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabine'de bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var." ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?



Yılmaz'ın açıklaması ardından kabine toplantısı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor. 2024 yılının ilk kabine toplantısının Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'tan sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.