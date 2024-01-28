Kabine toplantısı ne zaman, yarın mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı tarihi binlerce kişi tarafından merak edilmeye başladı. Türkiye ekonomisi, iç ve dış siyasi gündemle ilgili konuları ele alındığı Kabine toplantısında, yeni gündem maddeleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.



Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor. Fakat yeni toplantının yapılacağı günle ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek. Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.