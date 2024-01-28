Kabine toplantısı ne zaman, yarın mı? Kabine gündeminde neler var?

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kabine toplantısı sonrasında emekliye yapılan ek zammın ardından gözler yeni gündem maddesinin ne olacağına çevrildi. Kabine toplantısı ne zaman, yarın mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, yarın mı? Kabine gündeminde neler var?

toplantısı tarihi binlerce kişi tarafından merak edilmeye başladı. ekonomisi, iç ve dış siyasi gündemle ilgili konuları ele alındığı toplantısında, yeni gündem maddeleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor. Fakat yeni toplantının yapılacağı günle ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı.

Kabine toplantısı ne zaman, yarın mı? Kabine gündeminde neler var? - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...