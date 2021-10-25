Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir kez daha bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı saat 15.35'te başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam' ilan edeceğiz'' dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu toplantıda ele alındı.



Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve uyarılmıştı.



SALGINLA MÜCADELE



Salgınla mücadele sürecinin de toplantıda ele alındığı tahmin ediliyor. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.



Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yaptığı tahmin ediliyor.



Bu ayın sonunda İtalya'nın başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar da kabine toplantısında görüşüldü.



Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemindeydi.

