Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TL mevduatlarına kur farkı ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü.



Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatlar için hayata geçirilecek yeni düzenlemeyi duyurdu.

DÖVİZE ENDEKSLİ TL MEVDUATI SİSTEMİ

"Kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyen Erdoğan, kur getirisi TL mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı, "Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.

İHRACATÇIYA İLERİ VADELİ KUR RAKAMI



Bir müjdelerinin de ihracatçılara olduğunu dile getiren Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek" diye konuştu.

BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR



Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranının yüzde 30'a çıkarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Halihazırda Eurobond faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde sıfır iken devlet iç borçlanma senetlerinde bu oran yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz."

TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE STOPAJ YÜZDE 10'A İNİYOR



Katma değer vergisini etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenlediklerini belirten Erdoğan, "Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek ve firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızlı erişimini sağlamaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanının, yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale geldiğini dile getirerek, "Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

"YASTIK ALTI 5 BİN TON ALTIN VAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimleri teşvik edilecektir. Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir." dedi.

Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını, şeffaf bir şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapının kurulacağına işaret eden Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir. Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandırılacaktır. Evet, ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek tüm bu tedbirleri ilgili kurumlarımızla Meclisimizle birlikte süratle hayata geçireceğiz." diye konuştu.

VERGİ İSTİSNASI GENİŞLİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde de memurlara vermek istediğini belirterek, "Bilindiği gibi asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmiştik. Böylece aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret miktarı kadarki kazancının gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz. Bu kararın memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

SERBEST PİYASA VE KAMBİYO REJİMİNDEN GERİ ADIM YOK



Türkiye'nin hiçbir şekilde serbest piyasa ekonomisi ve kambiyo rejiminden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük bir geri adım atmaya ne niyeti vardır ne de böyle bir ihtiyacı vardır. Biz, bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM İSTEYENLER BOŞUNA SAYIKLAMASIN"

Konuşmasında bir kez daha TÜSİAD'ı hedef alan Cumhurbaşkanı, "Siz hala 'Acaba biz bu iktidarı nasıl indiririz' diye bunun hesabını yapıyorsunuz. Bir taraftan da utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal ile bir araya gelip hala erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüyadır, rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz" dedi.

"BU ÜLKE FAİZLE PARASINA PARA KATANLARIN CENNETİ OLMAYACAK"

Yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek ve ihracatı engeleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Artık bu ülke, yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak. Artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak, artık bu ülke kendi alın teriyle elde ettiği kazancıyla başkalarının istihdamını, refahını finanse eden bir ülke olmayacak. Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke de olmayacak"