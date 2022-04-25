Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız.

Baharın ve yaz aylarının sağlayacağı rahatlamaya şimdiden gözünü dikenlere karşı teyakkuz halindeyiz. Fiyatları sebepsiz yükseltenlere en küçük acıma duymayacağız.

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi.

ABD Başkanı'nın açıklamasını üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz. Biden önce Ermenilerle ilgili tarihi öğrensin.

HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Onları bu parlamentonub mensubu olmaya yakıştırmıyoruz.

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 günlük izinden faydalanacak.