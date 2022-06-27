Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkan Erdoğan açıklama yapıyor

4 sat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 19:46

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkan Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantı 4 saat sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, emekli ve memur maaş zammı, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

"KUŞATMA GİRİŞİMLERİNİ AKAMETE UĞRATTIK"

Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. 'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.

"SURİYE'DE YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Suriye'de güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamak için yeni harekatlara başlayacağız. 

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