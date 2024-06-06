Kablo hırsızlarına gözaltı

Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla, aralarında bir engellinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kablo hırsızlarına gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikadan 1 milyon 500 bin lira değerinde kablo çalındığı bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler düzenlediği operasyonda A.B (24) T.V (44), S.V (21), C.S (33) ile M.Y'yi (42) yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

43 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından gözaltına alınan T.V'nin kollarının dirsekten aşağısının olmadığını görüldü.

Şüphelinin 2018 yılında araç kullanırken bu şekilde yakalanıp suçundan tutuklandığı ve bir süre öncede cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca 43 suç kaydının olduğu belirlendi.

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