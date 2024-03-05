Kaçak altınlara sahte mühür basan 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta, kaçak altınlara sahte darphane mührü basan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak altınlara sahte mühür basan 3 şüpheli yakalandı

'ta polis ekipleri, U.A, E.D. ve M.D'nin kaçak altınlara sahte darphane mührü bastığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, çeşitli ayarlarda altın, altın kalıbı, elektronik tartı, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 256 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...