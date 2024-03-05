Kaçak altınlara sahte mühür basan 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, U.A, E.D. ve M.D'nin kaçak altınlara sahte darphane mührü bastığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, çeşitli ayarlarda altın, altın kalıbı, elektronik tartı, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 256 fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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