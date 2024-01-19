Kaçak çalışan onlarca Afgan işçi için iş yeri sahibine 1,5 milyon lira ceza

Manisa'da metal sanayi tesisine ait 2 ayrı iş yerinde, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı. İş yeri sahibi T.S.'ye, kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 1,5 milyon lira ceza uygulandı.

Kaçak çalışan onlarca Afgan işçi için iş yeri sahibine 1,5 milyon lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bugün Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye ait 2 ayrı iş yerinde arama yapıldı.

Cavcılığın talimatıyla yapılan aramada 34 uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sınır dışı işlemlerine başlandı. İş yerinin sahibi T.S.'ye ise izinsiz işçi çalıştırarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 1,5 milyon lira idari para cezası kesildi.

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