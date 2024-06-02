Kaçak kalkan avcılarına yakın takip

Trabzon'da Su Ürünleri Denetim ekipleri kaçak kalkan avcılığına karşı kontrol faaliyetlerine karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, toptancı hali ve perakende satış yerlerinin yanı sıra denizde de devam ediyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, sürdürülebilir avcılık için su ürünleri denetimlerini önemsediklerini belirterek özellikle 15 Nisan tarihinde başlayan ve 15 Haziran tarihine kadar devam edecek olan Kalkan Balığı av yasağına aykırı şekilde avcılık yapmak üzere denize bırakılan ağların kontrol edildiğini söyledi.



Kaplan “İl Müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekibi Kontrol-1 gemisi ile birlikte 15 Nisan da başlayan yasadışı kalkan balığı avcılık denetimlerinde denizde 15 kez yaklaşık 75 saat kalınarak 18 takım ağa el konuldu. Toplanan ağlarda bulunan ve hala canlı olanlar denize bırakılmış, türün devamını sağlamak ve balıklandırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere anaç özelliği olan balıklar ise yapılan işbirliği çerçevesinde Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Döl alımı gerçekleştirilen kalkan balıkları yaşam alanı olan denize tekrar geri bırakıldı” dedi.



Tespiti yapılan ağların ağ göz açıklıklarının da tebliğ sınırlarının altında olduğunu belirten Kaplan, yasak dönemin sona ermesi ardından alınacak olan avcılık izin belgesi ile birlikte göz açıklığının 400 mm'den küçük olmayan ağ ile kalkan balığı avcılığının yapılabileceğini hatırlattı.