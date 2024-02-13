Kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi

Zonguldak İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi.
TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.
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