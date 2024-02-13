Kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, jandarma tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Taşkömürü Kurumu ekiplerine haber verildi.

TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.

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