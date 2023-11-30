Kaçak maden ocakları patlayıcıyla imha edildi

Zonguldak’ta kömür çıkarılan 7 kaçak maden ocağı, komando destekli operasyonda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kaçak maden ocakları patlayıcıyla imha edildi

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’ta kaçak 7 kömür ocağı patlayıcı kullanılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 ile 30 Kasım tarihleri arasında, kaçak maden ocaklarına komando destekli operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Kilimli ilçesinde 4, merkez ilçede 3 kaçak tespit edildi.

Kaçak maden ocakları patlayıcıyla imha edildi - 1

7 maden ocağı TTK ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, ocaklardaki toplam 140 metre ray, 1 vagon ve 1 küreğe el koyuldu.

Ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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