Kaçak salyangoz avcılığı 66 bin lira ceza

Samsun'da kaçak salyangoz avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 66 bin 114 lira para cezası verildi. Tekneden ele geçirilen salyangozlar ise denize geri döküldü.

Kaçak salyangoz avcılığı 66 bin lira ceza

İl Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi açıklarında bir teknenin seyir fenerlerini açmadan yasak dönemde salyangoz avcılığı yaptığını belirledi.

Ekipler, ışıklı ve sesli uyarılara uymayarak kaçan, plakasını kapattığını video çekimi yaparak tespit ettiği tekne sahibine Su Ürünleri Kanunu kapsamında 66 bin 114 lira para cezası uyguladı.

Teknede ele geçirilen 3 çuval deniz salyangozu ise denize döküldü.

Ekipler, gerekli cezai işlemlerin uygulanması için tekne sahibinin "dur" ikazına uymayarak ve seyir fenerini açmadan seyretmesi nedeniyle Liman Başkanlığına, avlandığı algarnayı bırakarak denizi kirletmesi nedeniyle de Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bilgi verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...