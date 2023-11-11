Kaçak trol avcılığına 231 bin 860 TL ceza

Amasra'da bulunan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile açıklarında kaçak trol avcılığı yapan 2 balıkçı teknesini karadan görüntüleyerek harekete geçti.



Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla balıkçı teknelerini durdurarak, tespit yaptı. Ekipler, kaçak trol avcılığı yapan 2 tekneye toplam 231 bin 860 TL idari para cezası kesildi.



Teknelerde bulunan trol kapısı, bitkisel halat, zincir ve trol ağı gibi elde edilen malzemelerine el koyuldu.



Yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede vatandaşların ihbarının önemli katkısı olduğunu belirten Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, her türlü ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetleme görevine aralıksız devam edileceklerini açıkladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin