Kaçaklara sahte evrağa 915 bin lira ceza

İlkay Dikici/NTV

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



NTV'nin edindiği bilgiye göre; göçmen kaçakcılığıyla mücadele ekipleri İstanbul'da bazı kişilerin yabancı uyruklulara sahte evrak düzenlediğini tespit etti.



Belirlenen adreslere baskın yapıldı. Küçükçekmece ve Zeytinburnu'ndaki baskına SGK, il göç idaresi ve zabıta memurları da eşlik etti.



Baskında iş yeri sahibinin çalışma izni bulunmayan 3 yabancı uyruklu kişiyi çalıştırdığı belirlendi. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. İş yeri sahibine 915 bin lira para cezası kesildi.



İKİNCİ BASKIN MECİDİYEKÖY'DE



Diğer operasyonun adresiyse Mecidiyeköy meydanında bulunan bir danışmanlık ve sigorta şirketiydi.



Kaçak göçmenlere Türkiye'de kalabilmeleri için sahte evlilik belgesi düzenlediği belirlenen şirkette yapılan aramada, 2 Türkmenistan pasaportu, 5 Türkmenistan bekarlık belgesi ve 14 oturma izni belgesi ele geçirildi. İki kişiye yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

105 KAÇAK YAKALANDI

İl jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda da yurtdışına kaçmak üzere kamyonete bindirilmiş 105 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine götürüldü.