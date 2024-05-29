Kaçmaya hazırlanan FETÖ'cü yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki aralarında FETÖ/PDY hükümlüsü A.K’nin bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçmaya hazırlanan FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir pansiyonda aynı odada kalan 4 kişinin konaklama kaydının bulunmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden A.K.'nin /PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.B.'nin "kasten öldürme" suçundan aranması, S.V.P.'nin 4 farklı mahkemeden "dolandırıcılık" suçundan aranması, A.A.S.'nin de Filistin uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçmak için Edirne’ye geldikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, şüphelilerin kimlik bildiriminde bulunmayan pansiyon işletmecisi hakkında da idari işlem yaptı.

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