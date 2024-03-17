imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Kadıköy önlerinde arızalanan tanker kurtarıldı

Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.

Kadıköy önlerinde arızalanan tanker kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya'dan Rusya’ya seyir halindeyken Fenerbahçe açıklarında makine arızası yapan tankerin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İtalya'dan Rusya’ya seyir halindeyken Fenerbahçe açıklarında makine arızası yapan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre boyundaki tanker, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...