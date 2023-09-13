Kadıköy'de aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti

21 Ağustos 2022 Pazar günü Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi.



Ağacın devrilmesi sonucunda park halinde bulunan 5 araçta hasar oluştu. Daha sonra araç sahipleri sigorta şirketlerine başvuru yaparak hasarlarını tahsil etti.



Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 51 daire sahibinden toplam 262 bin lira için icra gönderdi.



İtfaiye raporlarına doğal afet olarak geçen olay sonrasında 51 dairenin sahibi yasal süre içerisinde duruma itiraz etti. İtiraz sonrasında 262 bin liranın tahsili için dosya arabulucuya gönderildi. Sigorta şirketi ise ödeme yapılmadığı takdirde ödediği maliyetin asıl sorumluluğu olan kişiye geri ödenmesi için açılan dava olan 'Rücu davası' açacağını belirtti.



İtfaiye raporlarında doğal afet olarak geçen ağaç devrilmesi olayında sorumlulukları olduğunu düşünmeyen apartman sakinleri duruma itiraz etti.

