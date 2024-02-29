Kadıköy'de gecekondu yangını

İstanbul Kadıköy Eğitim Mahallesi Patika Caddesi üzerinde bir kiracı yaşadığı gecekonduyu ateşe verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüpheli, polis arabasına bindirilirken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Polis aracına bindirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.