Kadıköy'de kilisede tepki çeken görüntü: 3 şüpheliden ikisine ev hapsi verildi

İstanbul Kadıköy'de iki kişinin kilise kapısına çıkıp müzik eşliğinde oynaması tepki çekti.

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi.



Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada müzik eşliğinde oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılık sorguları da tamamlandı. 3 zanlı, 'ev hapsi' istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Olayla ilgili; 3 kişiden 2'sine ev hapsi verildi. Üçüncü kişi ise serbest bırakıldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili kilisenin bağlı bulunduğu vakfın başkanı Bükücüyan ile görüştünü söyledi. Soylu, zanlıların sabah 05.30'de gözaltına alındığını ve hukuki sürecin devam ettiğini de belirtti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ



Olaya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6 AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS

Türk Ceza Kanunu'nun 126'ncı maddesine göre, "dini değerlerin alenen aşağılanması" suçu için 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.