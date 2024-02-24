Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 00.30 sıralarında D-100 Otoyolu Kozyatağı Mahallesi, Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobilde çıktı.

Sürücü O.Ş., otomobilin motor kısmından yükselen dumanı fark etmesi üzerine aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada, otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin ön kısmını saran alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası büyük çapta hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.