Kadıköy'de vatandaş üst geçitten düştü: Sürücüler kurtardı

Kadıköy'de üst geçitten D-100 kara yoluna düşen vatandaş, sürücüler sayesinde hayatta kaldı. Köprüden bir kişinin düştüğünü gören sürücüler trafiği durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de vatandaş üst geçitten düştü: Sürücüler kurtardı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, D-100 kara yolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 kara yolu üzerinde bulunan üst geçitten bir kişinin yola düştüğünü gören sürücüler yolu kapatarak, vatandaşa başka bir aracın çarpmasını engelledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de vatandaş üst geçitten düştü: Sürücüler kurtardı - 1

Olay nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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