Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası düştü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğine açılan kapatma davasının dördüncü duruşması görüldü. Derneğin feshi istemi ile açılan davanın reddine karar verildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası düştü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğine açılan dava reddedildi.

Karar, derneğin sosyal medya hesaplarından duyruldu. "Derneğimize açılan kapatma davası reddedildi." ifadeleri kullanıldı.

Karar sonrası adliyede "kadın cinayetlerini durduracağız" sloganları atıldı. Platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Karar olması gerektiği gibi çıktı. Bundan sonra da bizim sorumluluğumuz büyük." dedi.

Mahkeme, gerekçesi sonra açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi. Dava, platform hakkında yapılan şikayetler üzerine açılmıştı.

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