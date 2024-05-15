Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kocaeli’de faaliyet gösteren fabrikada, kadın işçilerin soyunma kabininde gizli kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine harekete geçen polis, fabrikanın güvenlik amirini gözaltına aldı.

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

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’de bir fabrikada, kadın işçilerin soyunma kabininde gizli bulundu.

Olay, 10 Mayıs Cuma günü ’deki bir fabrikada meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadın soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti.

Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu - 1

Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan olduğu belirlendi.

Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu.

Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu - 2

GÜVENLİ AMİRİ GÖZALTINA ALINDI

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı.

A.T’nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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