Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kocaeli’de bir fabrikada, kadın işçilerin soyunma kabininde gizli kamera bulundu.
Olay, 10 Mayıs Cuma günü Kartepe’deki bir fabrikada meydana geldi.
İddiaya göre, bir kadın işçi soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti.
Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.
Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi.
Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi.
Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu.
Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.
GÜVENLİ AMİRİ GÖZALTINA ALINDI
İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı.
A.T’nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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