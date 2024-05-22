Kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı

Düzce'de kadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen erkek polis memuru A.A. açığa alındı. Polis hakkında adli ve idari soruşturma da başlatıldı.

Kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı

Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı.

Olay, 13 Mayıs'ta İl Özel İdaresi binasında meydana geldi.

Binada kadınlar tuvaletini kullanan N.P. (46) isimli kadın, tuvalette olduğu sırada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını inceledi.

İnceleme sonucunda, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. (28) isimli erkek olduğu belirlendi.

"YANLIŞLIKLA BAYANLAR LAVABOSUNA GİRDİM"

"Kişilerin özel hayatını ihlal" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürülen A.A., suçlamaları reddederek, "Evet, İl Özel İdaresi'ne gittim. Yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdim. Kimsenin fotoğrafını, videosunu çekmedim." dedi.

AÇIĞA ALINDI, HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.A.'nın telefonuna inceleme için el konulurken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca A.A. idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız

EGM polis tayin sonuçları: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

EGM polis tayin sonuçları: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Tünel inşaatında iskele çöktü

Tünel inşaatında iskele çöktü

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta buluşacak

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta buluşacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...