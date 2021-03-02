Kafe ve restoranlar hangi şehirlerde, ne zaman açık olacak? (Kontrollü normalleşme kararları)

1 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle  esnaf ve vatandaşlar, kafeler ve restoranlar ile ilgili yapılacak açıklamaları beklemeye başladı. Peki, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Hangi şehirlerde, hangi saatler arasında açık olacak? 1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranların yüksek riskli iller dışında yarı kapasiteyle hizmet vereceğini açıkladı.

02.03.2021 - 09:24

Kafe ve restoranlar hangi şehirlerde, ne zaman açık olacak? (Kontrollü normalleşme kararları)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "kontrollü normalleşme" kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "kontrollü normalleşme" kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı kademeli normalleşme süreci açıklaması ile birlikte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu tekrar gündeme geldi.

Erdoğan, cafe ve restoranlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

KAFE VE RESTORANLARA YÜZDE 50 SINIRI

1 Mart pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe, restoran ve lokantaların yüksek riskli iller dışında yarı kapasiteyle hizmet vereceğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.

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