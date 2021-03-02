Kafe ve restoranlar hangi şehirlerde, ne zaman açık olacak? (Kontrollü normalleşme kararları)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı kademeli normalleşme süreci açıklaması ile birlikte, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu tekrar gündeme geldi.

Erdoğan, cafe ve restoranlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:



"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

KAFE VE RESTORANLARA YÜZDE 50 SINIRI

1 Mart pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe, restoran ve lokantaların yüksek riskli iller dışında yarı kapasiteyle hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 1 MART'TA AÇILIR MI?

