Kağıt toplayan çocuklara sopalı dayak

Diyarbakır 'ın Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde atık kağıt toplayan M.Ş.F. (16) ve kardeşi H.F. (13), iddiaya göre bir otelin su akan süs taşında yüzünü yıkamak istedi.

İki kardeş, kafalarına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

