Kağıt toplayan çocuklara sopalı dayak

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde atık kağıt toplayan iki çocuk, iddiaya göre otel çalışanları tarafından sopalarla dövüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kağıt toplayan çocuklara sopalı dayak

'ın Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde atık kağıt toplayan M.Ş.F. (16) ve kardeşi H.F. (13), iddiaya göre bir otelin su akan süs taşında yüzünü yıkamak istedi.

Otel çalışanları ile çocuklar arasında yaşanan sözlü tartışma, sopalı taşlı kavgaya dönüştü.

Kağıt toplayan çocuklara sopalı dayak - 1

İki kardeş, kafalarına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kağıt toplayan çocuklara sopalı dayak - 2

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Sokak köpeği düzenlemesine tepki: Binlerce hayvansever Yenikapı'da toplandı

Sokak köpeği düzenlemesine tepki: Binlerce hayvansever Yenikapı'da toplandı

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

TIR dorsesinden 75 göçmen çıktı

TIR dorsesinden 75 göçmen çıktı

Hava sıcaklığı arttı, valilik uyardı: Orman yangınlarına dikkat

Hava sıcaklığı arttı, valilik uyardı: Orman yangınlarına dikkat

İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'de çöken bina hakkında açıklama

İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'de çöken bina hakkında açıklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...