'Kağıthane Deresi kirletildi' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait aracın Kağıthane Deresi'ne atık su boşalttığı öne sürüldü. Aynı araç bir kez dere kenarına gelince zabıta ekipleri tutanak tuttu.

Haberler - NTV Haber - DHA 16.09.2022 - 16:20

'Kağıthane Deresi kirletildi' iddiası

Kağıthane Deresi'ne atık su boşalttığı öne sürülen İBB'ye ait araca ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İBB'ye ait yol bakım aracı, bir kez daha gelince, zabıta ekipleri tarafından dere kenarından uzaklaştırıldı.

'Kağıthane Deresi kirletildi' iddiası - 1

BELEDİYE BAŞKANI: TUTANAK TUTULDU

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Zabıta ekiplerimiz tarafından tutanak tutuldu. Dereye herhangi bir deşarj yapılmaması için çalışmaları sürüyor" dedi.

'Kağıthane Deresi kirletildi' iddiası - 2

Öztekin, konuyu İBB Meclisi'nde gündeme getirdiklerini, CHP grubunun da hassasiyet gösterdiğini bilgi alacaklarını söylediklerini belirtti.

İBB ise tartışmalarla ilgili açıklama yapmadı.

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