Mekanlarda doyasıya eğlenip dolarla ödeme yaptı, foyası ortaya çıkınca yakalandı

Manisa'da 3 farklı mekanda eğlenerek hesabı dolarla ödeyen şahsın verdiği paralar sahte çıktı. 33 yaşındaki şahıs ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanırken, 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Mekanlarda doyasıya eğlenip dolarla ödeme yaptı, foyası ortaya çıkınca yakalandı

'nın Salihli ilçesinde, 3 farklı eğlence mekanında kimliği belirsiz bir şahsın alınan hizmet karşılığında ücretini sahte dolarla ödeme yaptığının tespit edilmesi üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti.

4 ADET SAHTE 100 ELE GEÇİRİLDİ

O.M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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