Kağıthane Tüneli belirli saatlerde kapatılacak

İstanbul'daki önemli güzergahlardan Kağıthane Tüneli 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde kapatılacak.

Kağıthane Tüneli belirli saatlerde kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu.

Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır." ifadesine yer verildi.

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