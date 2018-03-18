Kağıthane’de bir kişi minibüste ölü bulundu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde park halindeki bir minibüsün içerisinde, yoldan geçen vatandaş hareketsiz halde birini gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin incelemesi üzerine hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, hayatı kaybeden kişinin isminin Harun Akdoğan (25) olduğunu belirledi.
Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Akdoğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.