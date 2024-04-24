Kağıthane’de drift atan sürücüye 32 bin lira ceza: Ehliyetine 2 ay el konuldu

Kağıthane’de yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atan hafif ticari araç sürücüsüne 32 bin lira ceza kesilerek ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Kağıthane’de drift atan sürücüye 32 bin lira ceza: Ehliyetine 2 ay el konuldu

Geçtiğimiz günlerde Gültepe Mahallesi, Güzeldere Caddesi’nde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde hafif ticari araç drift atarak ilerledi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan trafik ekipleri, araç sürücüsünün U.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan U.A.'ya ' güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

Kağıthane’de drift atan sürücüye 32 bin lira ceza: Ehliyetine 2 ay el konuldu - 1

Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

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