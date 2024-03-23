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Kahramanmaraş’ta 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. ve M.M, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.

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