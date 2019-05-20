Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine M.B'nin kullandığı hafif ticari araç ile A.T idaresindeki minibüsü durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada kaçak avlanan bin 800 kilogram sazan ve yayın balığı bulundu.
Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şüphelilere 15 bin lira para cezası uygulandı.
Ele geçirilen balıkların imha edileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta bin 800 kilo kaçak balık ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaçak avlanan bin 800 kilogram balık ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine M.B'nin kullandığı hafif ticari araç ile A.T idaresindeki minibüsü durdurdu.