Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında kazan patlaması: 3 yaralı

Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu.



Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

