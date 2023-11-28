Kahramanmaraş’ta feci kaza: TIR’ın altına giren minibüs sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Arsan Kavşağı yakınlarındaki servis yolunda meydana geldi. İsa Ejderha yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hurda demir yüklü TIR’a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çarpışmanın şiddetiyle TIR’ın altına giren minibüsün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaza haberini aldıktan sonra olay yerine gelen TIR sürücüsü M.K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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