Kahramanmaraş'ta işçi konteynerlerinde yangın: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 11 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta işçi konteynerlerinde yangın: 11 yaralı

'ın Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı.

büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 6 işçi yanık, 5 işçi de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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