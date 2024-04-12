Kahramanmaraş’ta kahve zincirine taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kahve zincirinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.