Kahramanmaraş’ta kahve zincirine taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta ünlü kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kahve zincirine taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kahve zincirinde meydana geldi.

İddiaya göre, ’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi.

sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

Kahramanmaraş’ta kahve zincirine taşlı silahlı saldırı: 1 yaralı - 1

Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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