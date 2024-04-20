Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

'ta polis ekiplerince veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.K, M.A, İ.K, A.Ç, U.B. ve M.Ç. gözaltına alındı, 70 gram sentetik uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, U.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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