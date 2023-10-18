Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Kaya hayatını kaybederken araçtaki 10 kişi yaralandı.



Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.