Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Göksun- seferini yapan Kamil Kaya idaresindeki 46 K 5030 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Arslanbey Çiftliği mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - 1

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Kaya hayatını kaybederken araçtaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.

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