Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde otomobille yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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’ta otomobille yolcu minibüsünün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesine bağlı Çakallı Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi.

A.A. yönetimindeki 46 EL 124 plakalı otomobil ile mahalleden çıkan R.N’nin kullandığı 46 NK 7072 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü A.A. ile minibüste bulunan yolculardan 7’si yaralandı.

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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