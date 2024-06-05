Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kahramanmaraş ’ta otomobille yolcu minibüsünün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesine bağlı Çakallı Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 46 EL 124 plakalı otomobil ile mahalleden çıkan R.N’nin kullandığı 46 NK 7072 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü A.A. ile minibüste bulunan yolculardan 7’si yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi Kazayla ilgili inceleme sürüyor.