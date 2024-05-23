Kahvehane önünde silahlı saldırı

İzmir'in Buca ilçesi Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde dün saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla gitti.

İddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın (54) ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a (30) isabet etti.



Olay sırasında bölgede olan sivil polislerin Yiğit'e uyarıda bulunduğun ancak Yiğit'in uyarıya rağmen ateş etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

3 yaralı, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yiğit, kurtarılamadı.

Kemal Altın ile Davut Orhan Fırat tedavi sonrası taburcu edilirken, olay sırasında Evren Yiğit'in yanındaki C.Y. gözaltına alındı. C.Y. ile Evren Yiğit'in silahlarına el konulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.