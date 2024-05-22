Kakava ateşi yarın yanacak

Hıdırellez'in Romanlar'daki yansıması kakava ateşi yarın Kırklareli'nde yakılacak.

Kakava ateşi yarın yanacak
Kakava nedir, kakava ateşi nerelerde yakılır? (2024 Kakava Şenlikleri kutlama programı)

Kakava nedir, kakava ateşi nerelerde yakılır? (2024 Kakava Şenlikleri kutlama programı)

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Kırklareli Belediyesince 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali yarın başlayacak.

Kortej ile başlayacak festival kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanında "Kakava ateşi" yakılacak. Millet Bahçesi'nde devam edecek ilk gün etkinliklerinde Gencer Savaş Bandosu gösteri sunacak şarkıcı Reynmen konser verecek.

Etkinliklerin ikinci gününde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen aşçılar yöresel yemeklerini yapacak. Roman toplulukları dans grupları gösterileri sunacak, şarkıcı Zara konser verecek.

Festivalin son günü 25 Mayıs'ta tenis, yüzme, basketbol, satranç ve okçuluk gibi spor dallarında yarışmalar düzenlenecek.

Festival Buray konseriyle sona erecek.

"GELENEKLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Belediye Başkanı Derya Bulut,  festivalin kente yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Heyecan ve coşku içerisinde olduklarını ifade eden Bulut, bu tür festivallerin halkın birlik ve beraberliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Festivalin uluslararası boyuta taşınması için çalıştıklarını anlatan Bulut, "Geleneklerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız. Kakava ateşimizi yakmanın heyecanına tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerimizi kentimize davet ediyoruz." dedi.

KAKAVA NEDİR?

Ritüele göre baharın gelişi ve yılın bereketlenmesi için suyun efsunlanması gerektiği düşünülür.

Bu inanca göre, sıcaklığı Hızır peygamber, suyu ise İlyas peygamber temsil eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir gül ağacının dibinde buluştukları inancı ile kutlanan Hıdırellez'in Romanlar'daki yansıması ise Kakava olarak anılır.

Kakava, Roman nüfusunun çoğunlukta olduğu özellikle Edirne'de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanırken Kırklareli'ndeki bu kutlama aynı tarihlerde ritüelleri gerçekleştirilse de son yıllarda turizm destisnasyonu oluşturması amacıyla Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali esnasında kutlanıyor.

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