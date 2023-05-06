Kakava nedir? Kakava nerelerde, ne zaman kutlanır? Kakava Şenlikleri 2023 kutlama programı

Edirne ve Kırklareli ile Türkiye'nin bazı batı şehirlerde bugün bile Kakava sevinçle kutlanmaktadır. Ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans bugün gerçekleştirilen eğlencelerdir. Kırklarelinde bu festivaller Şeytan Deresi'nden geçilerek yapılır.



Kakava kutlamaları günümüzde Edirne Valisi ve Belediye Başkanı tarafından desteklenen uluslararası bir festival şeklini aldı . Kakava Festivalinin resmi bir parçası olarak, Sarayiçi geleneksel Kırkpınar yağlı güreşi turnuvası her yıl düzenlenmektedir. Törenlerde pilav dağıtılır.

KAKAVA'NIN KUTLAMA PROGRAMI BELLİ OLDU UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki "Kakava - Hıdırellez Şenlikleri" programı belirlendi. Edirne Belediyesi organizasyonuyla kutlanan şenlikler, 5 Mayıs Cuma günü başladı.



Sarayiçi'nde düzenlenecek organizasyonun açılış konuşması Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından yapılacak.



Daha sonra bereket, sağlık, kısmet, barış ve huzur getirmesi dilekleriyle Kakava ateşi protokol tarafından yakılacak. Şenliklerin ilk gün programı konser ve halk oyunları gösteriyle sona erecek.



Şenliklerin son gün programı ise Tunca Nehri kenarında yapılacak.



6 Mayıs Cumartesi sabaha karşı gerçekleşecek programda dilek ağacına dilekler bağlanacak, niyetlerin yazıldığı kağıtlar nehre bırakılacak.