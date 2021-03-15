Kalbi duran Prof. Dr. İlker Mataracı kurtarılamadı

Trabzon'da ameliyattan çıktıktan sonra fenalaşan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

NTV Haber - DHA 15.03.2021 - 15:35

Kalbi duran Prof. Dr. İlker Mataracı kurtarılamadı

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Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı (46), bir hastasının ameliyatından çıktıktan sonra arkadaşlarına rahatsız olduğunu söyleyip dinlenmek için odasına gitti.

Uzun süre dışarı çıkmayan doktorun kapısı da kilitliydi. Güvenlikçiler kapıyı kırıp içeri girdi.

Baygın halde bulunan Mataracı'nın ani kalp durması sonucu fenalaştığı belirlendi.

Tedavi altına alınan Mataracı, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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